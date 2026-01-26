Beşiktaş Tammy Abraham’ın Bonservisini Aldı: 13 Milyon Euro

Beşiktaş, sezon başlangıcında Roma’dan kiraladığı Tammy Abraham’ın bonservisini 13 milyon avro karşılığında satın aldığını duyurdu.

TRANSFER SÜRECİ TAMAMLANDI

Kulüp, “Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham’ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.” ifadelerini kullandı.

ABRAHAM’A AİT YENİ GÜNDEMLER

Aston Villa’ya yapacağı transferle ilgili konuşulanlar arasında, Abraham’ın Beşiktaş’tan 21 milyon euro bonservis bedeli ve Yasin Özcan karşılığında İngiliz kulübüne gitme ihtimalinin söz konusu olduğu ifade ediliyor.

