Beşiktaş’tan Emirhan Topçu Sakatlık Açıklaması Geldi

Beşiktaş’tan Emirhan Topçu ile ilgili sağlık durumu bilgisi paylaşıldı. Yapılan MR tetkikinde, sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık olduğu belirlendi. Genç futbolcunun 4-6 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Böylece 7 Mart’taki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

FUTBOLCU HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre; Futbol A Takımı’nın Trendyol Süper Lig’de Göztepe ile oynadığı karşılaşmanın 70. dakikasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Emirhan Topçu, Acıbadem Altunizade Hastanesi’ne sevk edildi. Bu detaylı tetkik sonucunda, sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi.

