Fenerbahçe Kadıköy’de Kasımpaşa ile Beraber Kaldı

FUTBOLDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Chobani Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe, 90+5. dakikada Asensio’nun attığı golle öne geçti. Ancak Kasımpaşa, 90+11. dakikada Allevinah ile eşitliği sağladı.

SARI-LACİVERTLİLERİN GALİBİYET SERİSİ SON BULDU

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe’nin üç maçlık galibiyet serisi sona erdi ve sarı-lacivertliler 53 puanla ikinci sırada kaldı. Lider Galatasaray’ın kaybettiği bir haftada, Fenerbahçe zirveye ortak olma şansını değerlendiremeyerek puan kaybı yaşadı. Kasımpaşa ise art arda iki maçtır kaybetmiyor ve 20 puanla 16. sırada konumlandı.

GÖZLER GELECEK MAÇLARDA

Fenerbahçe, Süper Lig’de gelecek hafta oynanacak olan Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise Rizespor’u sahasında ağırlayacak.