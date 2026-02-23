Neslihan Güngen Davasında 6 Sanık Tahliye Edildi

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi işletmecisi Neslihan Güngen’in “Neslim” isimli kuruluşu üzerinden kara para akladığı ve sahte fatura düzenlediği iddialarıyla yargılandığı davada, sanık sayısı 26 olurken, bu davadan 6 sanık tahliye edildi. Böylelikle, davada daha önce tutuklu olan sanık kalmadı.

Güngen ve eşi İnanç Güngen’in de sanıklar arasında bulunduğu davanın duruşması, Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Duruşmada, tutuklu sanıklar Neslihan ve İnanç Güngen’in yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme salonunda savunmalarını yapan sanıklar, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, beraatlarını ve tahliyelerini talep ettiler. Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti, aralarında Neslihan ve İnanç Güngen’in de bulunduğu 6 sanığın “yurt dışına çıkış yasağı” getirilerek tahliyelerine karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi amacıyla ertelendi.

Neslihan Güngen’in sahibi olduğu güzellik merkezi üzerinden vergi kaçırma, kara para aklama ve sahte fatura düzenleme suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada, Güngen hakkında toplamda 7 suçtan 154 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

