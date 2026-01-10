Beşiktaş’tan Enes Ünal İçin Transfer Hamlesi

besiktas-tan-enes-unal-icin-transfer-hamlesi

Süper Lig’in ilk devresinin sona ermesiyle transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, stoper, sol bek ve orta saha mevkilerinde güçlenmek amacıyla arayışlarını sürdürüyor. Kara Kartal, Bournemouth’tan ayrılmayı düşünen ve A Milli Takım kadrosunda yer almak isteyen Enes Ünal’a odaklandı. 28 yaşındaki futbolcu, daha fazla süre alacağı bir takımda forma giymek istiyor ve bu amaçla teknik direktör Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi.

YALÇIN’LA GÖRÜŞME DÜZENLENDİ

Deneyimli çalıştırıcı Yalçın, Enes Ünal’a “Beşiktaş’a gel” şeklinde bir çağrıda bulundu. Enes Ünal, Yalçın’ın bu teklifine olumlu yaklaşıyor. Beşiktaş, transferi satın alma opsiyonlu kiralamak suretiyle tamamlayarak, takımına katmayı planlıyor.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Süper Lig’deki güncel piyasa değeri yaklaşık 8 milyon euro olan Enes Ünal için başka bir Süper Lig takımı da devrede. Fenerbahçe’nin, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Enes Ünal’ı kiralama girişiminde bulunması söz konusu. Bu sezon Premier Lig’de Bournemouth formasıyla sahaya çıkan Enes Ünal, 9 maçta yalnızca 1 gol atabildi.

