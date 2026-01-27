Sergen Yalçın: Futbolda Kolay Maç Olmaz

sergen-yalcin-futbolda-kolay-mac-olmaz

Süper Lig’de 19. haftanın kapanış maçı için Beşiktaş, Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

TAKIMDA POZİTİF BİR HAVA VAR

Sergen Yalçın, “Kolay maç diye bir şey futbolda olamaz. Oynanmayan bir maç, kazanılmış sayılmaz. O yüzden koşmak, mücadele etmek lazım. Son haftalarda iyi performans gösteriyoruz. Oyuncular iyi durumda. İyi bir oyunla kazanmak istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz. İyiyiz. Oyuncularımız da iyi durumda. Gayet pozitif bir hava var takımda. Umarım iyi bir oyunla kazanıp yola devam ederiz. Ama maçlar zor. Rakibimize saygı duyuyoruz. Umarım iyi bir oyun ve mücadeleyle kazanırız.” ifadelerini kullandı.

