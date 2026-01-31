Beşiktaş’tan Geri Dönüş: Konyaspor Mağlup Edildi

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun 20. haftası heyecan dolu bir maça sahne oldu. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde, evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Hakem Batuhan Kolak’ın düdüğüyle başlayan müsabakada, Beşiktaş, geriye düştüğü maçta Konyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

KONYASPOR, GOL İLE ÖNE GEÇTİ

Konyaspor, 23. dakikada Deniz Türüç’ün kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

BEŞİKTAŞ’TAN CEVAP GELDİ

Beşiktaş, bu gole 34. dakikada Vaclav Cerny’nin attığı golle karşılık vererek durumu 1-1 yaptı.

Maçta son sözü Beşiktaş’tan Orkun Kökçü söyledi; 77. dakikada attığı golle Beşiktaş, Konyaspor’a karşı 2-1 galibiyet elde etti.

TOURE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş’ta sarı kart gören El Bilal Toure, gelecek hafta cezalı duruma düştü. Malili futbolcu, Alanyaspor ile oynanacak maçta görev alamayacak.

ASLLANI İLK MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş’ın yeni transferi Kristjan Asllani, oyuna girdikten sadece 6 dakika sonra VAR incelemesi sonucunda kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

ÇAĞDAŞ ATAN HENÜZ KAZANAMADI

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde bir hafta aradan sonra 36 puana yükselirken, Konyaspor ise 19 puanda kalarak yaşadığı bu 9. maçta da galibiyete ulaşamadı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Beşiktaş gelecek hafta Alanyaspor’u konuk edecek. Konyaspor ise evinde Göztepe ile puan mücadelesi yapacak. Ayrıca, hafta arasında Türkiye Kupası çerçevesinde 3. hafta karşılaşmaları gerçekleştirilecek; Beşiktaş, Kocaelispor’a konuk olacakken, Konyaspor da Aliağa FK ile mücadele edecek.

