Beşiktaş’tan Göztepe Maçına Tamsahne Performansı

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında evinde Göztepe’yi 4-0’lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, elde ettikleri başarıyı değerlendirdi.

BUGÜNKÜ OYUN HER TARAFIYLA TATMİN EDİCİYDİ

Yalçın, “Bilal’in sakatlığı, oyun dizilimimizi önemli ölçüde etkileyecekti. Hafta boyunca farklı bir sistem üzerinde çalışmıştık; iki ön liberolu bir formatla. Göztepe, mücadeleci ve güçlü bir takım. Hem oyunu hem de skoru kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sezonda ilk defa böyle bir performans gösterdik. Zor dönemlerden geçtik ama işlerimizin yavaş yavaş olumlu yönde değiştiğini düşünüyorum. Bugünkü takım, özverisi ve oyun planına bağlılığıyla Beşiktaş formasının hakkını verdi. Taraftarlarımız da son ana kadar oyuncularımızın yanında bulunarak destek verdiler. Camia olarak yavaş yavaş bir araya geliyoruz. Sezon başında zorluklar yaşandı ancak durumumuzu düzeltmemiz bizi mutlu ediyor. Biz bu işte başarılı olmak ve insanları mutlu etmek için bulunuyoruz. Bugün sergilenen futbol, her açıdan tatmin ediciydi.” dedi.

SEZONUN EN İYİ OYUNUYDU

Yalçın sözlerine devam ederek, “Sezonun en iyi oyunu bu oldu. Aldığımız sonuç ve ortaya koyduğumuz performans, bu sezonki en yüksek seviyede. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Sürekli tartışmalara maruz kalıyoruz ama burada Serkan Reçber’in katkısını unutmamak gerek. ‘Serkan ne yapıyor?’ diyenler var, işte bu işleri yapıyor. Oyuncu tercihleri konusunda birlikte karar veriyoruz ama nihai kararı ben alıyorum. Bilgi birikimi oldukça değerli. Bunu camiama iletmek istiyorum. Negatif algılar oluşabiliyor, ancak böyle olmamalı! Hepimiz Beşiktaş için buradayız, kişisel menfaatlerimiz için değil. Hedefimiz Beşiktaş’ın başarısını sağlamak ve bu yolda çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

TRANSFERLER ÇOK FAYDALI OLACAK

Yeni transferler ve onların takıma adaptasyonu hakkında konuşan Sergen Yalçın, “Oh, çok karakterli, düzgün ve alçakgözlü bir oyuncu. Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın ona ihtiyacı var. Böyle oyuncuları tercih ettik. Daha iyi yerlere gidebilecek isimleri seçmiş bulunuyoruz. Transfer döneminde bu özelliklere sahip oyuncular üzerinde yoğunlaştık. Serkan, uzun zamandır böyle oyuncuları takip ediyor. Yurt dışında görüştüğü oyuncularla zaman geçirdi. Transfer süreçleri her zaman kolay olmuyor; anlık kararlarla oyuncu almak mümkün değil. Başkanımız, transferlerde bize büyük destek verdi. Maddi konularda en son yardımı da başkanımız sağladı, bu sorunlar çözülünce transferler gerçekleşti. Yeni transferlerin oldukça faydalı olacağını düşünüyorum.” şeklinde belirtti.