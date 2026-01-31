Beşiktaş’tan Liverpool’a Giorgi Mamardashvili Teklifi

Beşiktaş, tecrübeli kaleci Mert Günok ile yollarını ayırmasının ardından gözünü yeni bir eldivene çevirdi. “4 nokta transfer yapacağız, biri kaleci olacak” açıklamasını yapan Başkan Serdal Adalı, dünyaca ünlü bir ismin Kartal forması giymesi için hazırlık yapıyor.

LIVERPOOL İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Foot Mercato’da yer alan özel habere göre; Beşiktaş yönetimi, Liverpool’un kadrosunda yer alan Gürcü milli kaleci Giorgi Mamardashvili için İngiliz kulübüne resmi teklif sundu. Siyah-Beyazlıların, Avrupa Şampiyonası’ndaki performansıyla dikkat çeken bu yetenekli kaleciyi kadrosuna kazandırmakta kararlı olduğu ifade ediliyor.

