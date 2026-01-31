Putin, İranlı Yetkiliyle Kremlin’de Görüşme Gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, bu buluşmanın gerçekleştiğini duyurdu. Peskov, görüşmenin detaylarına ilişkin ek bilgiler paylaşmadı.
MOSKOVA-TAHRAN İLİŞKİLERİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran’daki gelişmelere dair açıklamada bulunarak, “Moskova ve Tahran arasındaki yoğun siyasi diyalog kapsamında, bu ülkedeki durumun gelişmesinin çeşitli yönlerine ilgi gösteriliyor. Aynı zamanda sağduyunun öne çıkacağını umuyoruz.” dedi.