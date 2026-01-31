Hazine’nin Vergi Dışı Gelirleri Açıklandı: 80,9 Milyar Lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine dair kamu işletmeleri, kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri kamuoyu ile paylaştı. Bu verilere göre temettü gelirleri (kamu işletmeleri, MKE AŞ, Türk Telekom, PTT ve diğer iştirakler) toplamda 33 milyar 494 milyon 788 bin lira olarak tespit edildi. Ayrıca, kamu işletmelerinden elde edilen hasılat payları 11 milyar 336 milyon 136 bin lira, diğer Hazine alacaklarından yapılan tahsilatlar ise 43 bin 483 lira olduğu kaydedildi.

VERGİ DIŞI GELİRLERDE ARTIŞ

Böylece, Hazine’nin vergi dışı gelirleri geçen yılın son çeyreği itibarıyla 35 milyar 941 milyon 36 bin lira olarak belirlendi. 2025 yılı itibarıyla toplam gelirlerin ise 80 milyar 815 milyon 444 bin lira olarak gerçekleştiği ifade edildi.