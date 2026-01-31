Fenerbahçe Avrupa Zirvesine Lookman ile Çıkıyor

fenerbahce-avrupa-zirvesine-lookman-ile-cikiyor

Fenerbahçe, şampiyonluk hedefine giderken kadrosunu güçlendirmekle kalmayıp, Avrupa’nın zirvesine taşımayı da hedefliyor. Atalanta’da forma giyen Nijeryalı yıldız Ademola Lookman için yürütülen büyük transfer operasyonunda mutlu sona yaklaşılmış durumda.

ATLETICO MADRID İLE YARIŞ

Transferde İspanyol kulübü Atletico Madrid ile rekabet eden Fenerbahçe, sunduğu projeler ve mali imkanlarla rakibini geride bırakmayı başardı. Ayrıntılara göre; Sarı-Lacivertlilerin sportif hedeflerine ve projelerine “evet” diyen Lookman, tercihini İstanbul’dan yana kullanmayı uygun gördü.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Volkswagen ABD Pazarında 1.299 Aracı Geri Çağırdı

Volkswagen, ABD'de 45 binden fazla ID.4 aracını, yüksek voltajlı bataryalarda yangın riski nedeniyle geri çağırdığını duyurdu.
Gündem

Antalya Emniyeti’nden Trabzonspor Otobüsüne Zarar Olayı Açıklaması

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Trabzonspor otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili bir açıklama yaparak olayın detaylarını paylaştı.
Gündem

Hazine’nin Vergi Dışı Gelirleri Açıklandı: 80,9 Milyar Lira

2025 yılı için Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri 80 milyar 815 milyon 444 bin lira olarak öngörüldü.
Gündem

Putin, İranlı Yetkiliyle Kremlin’de Görüşme Gerçekleştirdi

Vladimir Putin, Moskova'da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider, bölgesel güvenlik konularını ele aldı.
Gündem

Beşiktaş’tan Liverpool’a Giorgi Mamardashvili Teklifi

Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci transferi için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, Liverpool'dan 30 milyon Euro'ya transfer edilen Giorgi Mamardashvili'ye teklif sundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.