Fenerbahçe Avrupa Zirvesine Lookman ile Çıkıyor

Fenerbahçe, şampiyonluk hedefine giderken kadrosunu güçlendirmekle kalmayıp, Avrupa’nın zirvesine taşımayı da hedefliyor. Atalanta’da forma giyen Nijeryalı yıldız Ademola Lookman için yürütülen büyük transfer operasyonunda mutlu sona yaklaşılmış durumda.

ATLETICO MADRID İLE YARIŞ

Transferde İspanyol kulübü Atletico Madrid ile rekabet eden Fenerbahçe, sunduğu projeler ve mali imkanlarla rakibini geride bırakmayı başardı. Ayrıntılara göre; Sarı-Lacivertlilerin sportif hedeflerine ve projelerine “evet” diyen Lookman, tercihini İstanbul’dan yana kullanmayı uygun gördü.