Beşiktaş’tan Milot Rashica’nın Sakatlık Durumu Açıklaması

Beşiktaş’tan RASİCA HAKKINDA AÇIKLAMA

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında gerçekleştirilen Gaziantep FK maçı öncesinde sakatlık yaşayan Milot Rashica’nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kosovalı futbolcunun uyluk kemiği alt kısmında kemik ödemi bulunduğu belirtildi. Yapılan açıklama şöyle:

“Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile karşılaştığı müsabakanın ısınma sürecinde sol dizinde ağrı hissetmesi sonucu kadrodan çıkarılan oyuncumuz Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR incelemesinde uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edilmiştir ve Rashica’nın tedavisi sağlık ekibimiz tarafından başlatılmıştır.”