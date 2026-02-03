Beşiktaş’tan Sakaryaspor’a Transfer Gerçekleşti

Beşiktaş, genç yeteneği Serkan Emrecan Terzi’yi sezon sonuna kadar Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor’a kiraladığını duyurdu.

YENİ KULÜBÜNDE BAŞARILAR DİLERİZ

Siyah-beyazlı ekip, yaptığı açıklamada oyuncunun sezon başında Serikspor’a kiralık olarak transfer edildiğini belirtti. Yapılan açıklamada, “Serkan Emrecan Terzi, sezon sonuna kadar Sakaryaspor’a geçici transfer olmuştur. Serkan Emrecan Terzi’ye yeni kulübünde başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Emrecan Terzi için Sakaryaspor kulüp tesislerinde bir imza töreni gerçekleştirildi. Törene Sakaryaspor Başkanı Enes Zengin, Futbol Şube Sorumlusu Ferruh Taşdemir ve Sportif Direktör Metin Çerlik katılarak, taraflar arasında resmi sözleşme imzalandı.

17 MAÇTA 2 GOL ATTI

Genç futbolcu Emrecan Terzi, bu sezon başında kiralık olarak transfer olduğu Serikspor’da 17 lig maçında forma giyerek, 2 gol atma başarısını gösterdi.