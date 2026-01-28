Beşiktaş’tan Tammy Abraham’a Duygusal Veda Mesajı

Beşiktaş’ın sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda “Her şey için teşekkürler Tammy Abraham. Yolun açık olsun.” ifadesi yer aldı. İngiliz futbolcu, Beşiktaş’taki kısa deneyimini duygu dolu sözlerle anlattı. 28 yaşındaki oyuncu, “Ne diyebilirim ki? Kısa sürdü, sadece 6 aydı ama benim için unutulmaz bir tecrübeydi. İlk geldiğim gün buraya aşık oldum. Sizler bana aile gibi hissettirdiniz. Taraftar, takım, çalışanlar, herkes bu şekilde hissettirdi. İstanbul, beni ve ailemi çok iyi ağırladı. Duygularım yoğun…” şeklinde konuştu.

SERDAL ADALI VE SERGEN YALÇIN’A ÖVGÜLER

Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Abraham, “Hocamız ve başkanımız ilk günden beri beni desteklediler. Başkanımız ilk geldiğim gün beni evine davet etmişti. Kendisini bizzat tanıdım. Harika bir insan, çok iyi kalpli, her zaman en iyisini isteyen birisi. Tabii ki çok da baskı altında. Beşiktaş gibi büyük bir kulübün başkanı olmak zordur ama kendisi harika bir insan. Her zaman tesiste, takımı destekliyor, hocamızla görüşüyor. Hocamız da aynı şekilde harika bir insan. Harika bir teknik direktör, her zaman oyuncularla konuşur. Benimle de ofisinde çok defa konuştu. Kendisini zaman içinde daha iyi tanıdım. Hocamıza, başkanımıza burada olduğum süre içinde bana yardım ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

TARAFTARLARA VEDA MESAJI

Son olarak siyah-beyazlı taraftarlara seslenerek duygularını paylaşan Abraham, “Kesinlikle bu beni son görüşünüz değil. Buraya gelip maçları izleyeceğim, sizleri destekleyeceğim. Çok teşekkür etmek istiyorum. Buradaki zamanımı sizler özel kıldınız. Türkiye’de Beşiktaş’tan başka bir takıma bakamam. Teşekkür ederim, sizleri seviyorum” ifadelerine yer verdi.

