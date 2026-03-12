Beşiktaş’tan TFF’ye Acil Yanıt Talepleri

besiktas-tan-tff-ye-acil-yanit-talepleri

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’na yönelik yaptığı açıklamalarda daha önce yönelttikleri soruların hâlâ yanıt bulmadığını ifade etti. Siyah-beyazlı kulüp, federasyondan yeni bir açıklama beklediklerini bildirdi.

ENDİŞELERİMİZ CEVAPSIZ KALDI

Kulüpten yapılan açıklamada, “8 Mart 2026 tarihli ‘Türkiye Futbol Federasyonu’na Açık Çağrımızdır’ başlıklı metnimize bugüne kadar TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan endişelerimizi giderecek herhangi bir cevap gelmemişken; Başkanımız Serdal Adalı’nın basın mensuplarına yönelik yaptığı açıklamada belirttiği gibi MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ‘Ölü taklidi’ yapmaya devam etmektedir. Ayrıca TFF VAR Koordinatörü Joao Capela ve Hakem Eğitmeni Jouni Hyytia’nın apar topar yayına çıkmasını manidar buluyoruz. Beşiktaş JK olarak muhatabımız TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dur. ‘Türkiye Futbol Federasyonu’na Açık Çağrımızdır’ başlıklı açıklamamızdaki sorular geçerliliğini sürdürmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde sorularımıza yanıt vermesini ve istediğimiz görüntüleri bizimle paylaşmasını bir kez daha talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ, CEVAP BEKLİYOR

Beşiktaş, 7 Mart Cumartesi günü Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde 1-0 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar, derbide birçok pozisyonda aleyhlerine karar verildiğini iddia etmiş ve bu duruma tepkilerini dile getirmişti. 8 Mart Pazar günü Beşiktaş, TFF’yi açıklama yapmaya davet eden bir açıklama yayımlamıştı.

