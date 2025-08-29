Beşiktaş, Taraftarından Yoğun Tepki Aldı

BEŞİKTAŞ’IN AVRO VEDASI

UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçı, Beşiktaş’ın sahasında Lausanne ile karşı karşıya gelmesiyle gerçekleşti. Dolmabahçe’deki bu mücadele, siyah-beyazlıların 1-0’lık yenilgiyle sonlanmasıyla sonuçlandı. Bu sonuç, Beşiktaş’ın Avrupa kupalarına veda etmesine neden oldu.

TARAFTARIN TEPKİSİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında, Beşiktaş taraftarları oyuncularına yoğun bir şekilde tepki gösterdi. Rakip takımın daha fazla topa sahip olması sebebiyle, siyah-beyazlılar oyuncularını ıslıklarla protesto etti. Ayrıca, maçın sonlarına doğru topa daha çok sahip olan Lausanne’ı alkışlayarak tepkilerini göstermekten geri kalmadı.

Tribünlerde yer alan Beşiktaş taraftarları, maç sonunda futbolcuları, teknik heyeti ve Başkan Serdal Adalı’yı protesto etti. Maç bitiminde futbolculara büyük tepki gösteren taraftarlar, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i de istifaya çağırdı. Karşılaşma sona erdikten sonra bir süre tribünlerde kalan taraftarlar, ardından dolmabahçeden ayrılmadan önce pankart ve seslerle protestolarını sürdürdü.