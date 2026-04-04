İsmail Yüksek Hakkında Takipsizlik Kararı Açıklandı

FUTBOLDA ŞİKE SORUŞTURMASINDA ÖNEMLİ GELİŞME

Futbolda devam eden bahis ve şike soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi.

İlgili soruşturma çerçevesinde, Mert Hakan Yandaş’ın yargılanmasıyla birlikte İsmail Yüksek hakkında “Kart görür” ve “En az 3 faul yapar” bahisleriyle ilgili iddiaların ortaya çıktığı bildiriliyordu.

Dün Mert Hakan Yandaş ile ilgili süreç tamamlanırken, bugün de İsmail Yüksek hakkında karar verildi.

‘DÜŞÜK DELİL TEMELİ’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada futbolda bahis iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmayı nihayetlendirdi ve İsmail Yüksek hakkında herhangi bir işleme gerek olmadığını bildirdi.

Savcılık, Yüksek’in maç sonucuna doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi olabilecek şekilde bahis oynadığına dair herhangi bir delilin bulunmadığını, ayrıca yasal bahis platformlarına yönelik herhangi bir kupon verisinin tespit edilmediğini belirtti.

YANDAŞ VE BALTACI SERBEST KALDI

Diğer yandan, soruşturmada Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı’nın da adı geçiyor. İki futbolcu, 9 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

Aynı soruşturmada, 13 yıla kadar hapis cezası talep edilen oyunculardan Baltacı, 25 Mart’ta serbest bırakılırken, Yandaş ise dün tahliye edildi.