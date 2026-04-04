Süper Lig’de Gençlerbirliği Üst Üste Altıncı Maçını Kaybetti

SÜPER LİG’DE GÖZTEPE, GENÇLERBİRLİĞİ’NI MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 28. haftasında Eryaman Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada Gençlerbirliği, Göztepe’yi ağırladı. Maçta Göztepe, rakibini 2-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Göztepe, galibiyeti için ilk golü 39. dakikada penaltıdan Novatus Miroshi ile buldu. İkinci golü ise 68. dakikada Malcom Bokele’yi penaltı vuruşu ile kaydetti.

GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

İzmir temsilcisi Göztepe, bu galibiyetle birlikte ligde 6 haftalık bir aradan sonra kazanmış oldu. Diğer taraftan Gençlerbirliği, kötü gidişatını devam ettiriyor. Volkan Demirel yönetimindeki başkent ekibi, bu sezonki ikinci döneminde oynadığı dört karşılaşmadan galibiyet elde edemedi ve bu mücadelelerde gol atma başarısı gösteremedi. Gençlerbirliği’nin ligdeki galibiyet özlemi ise sekiz maça ulaştı.

UZUN BİR KAYIP SÜRECİ

Bu sonucun ardından, Göztepe, ligde bir maçı eksik olmasına rağmen 46 puana ulaşırken, Gençlerbirliği 25 puanda kaldı. Göztepe, ertelenen maçta haftaya Galatasaray’ı konuk edecek. Öte yandan İzmir ekibi, gelecek hafta sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise ligdeki bir sonraki mücadelesinde Başakşehir deplasmanına çıkacak.

