Manchester City FA Cup Çeyrek Finalinde Liverpool’u Geçti

FA CUP’TA MANŞET MAÇ: MANCHESTER CITY LIVERPOOL’U GÖZDAĞI VERDİ

Manchester City, FA Cup çeyrek finalinde Liverpool’u evinde konuk etti.

Etihad Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmayı Manchester City 4-0’lık net bir skorla kazandı. İlk yarıda 39. dakikada Erling Haaland’ın penaltısı ile öne geçen City, Norveçli yıldızın 45+2. dakikada attığı golle devreyi 2-0 önde kapattı.

CITY, LIVERPOOL KARŞISINDA FARKA GİTTİ

İkinci yarıda Pep Guardiola’nın ekibi, 50. dakikada Antoine Semenyo’nun katkısı ile farkı üçe çıkardı. Maçın devamında 57. dakikada yine Erling Haaland sahneye çıkarak durumun 4-0’a gelmesini sağladı.

Liverpool’dan Muhammed Salah, 64. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirmeyi başaramadı.

TARAFTARDAN SLİOT’A GÖNDERME

Karşılaşmayı başka gol olmadan tamamlayan Manchester City, Liverpool’u 4-0 mağlup ederek FA Cup’ta yarı finale yükseldi. Taraftarlar, bu sonucun ardından Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot’a yönelik “Yarın kovulacaksın” tezahüratları ile desteklerini gösterdiler.

Manchester City, FA Cup’tan başarılarla ayrıldıktan sonra lige dönüşte Chelsea deplasmanına giderken, FA Cup’a veda eden Liverpool ise sahasında Fulham’ı ağırlayacak.

Mircea Lucescu Yoğun Bakımda Tedavi Altında

80 yaşındaki teknik direktör Mircea Lucescu, tedaviye olumlu yanıt vermediği için yoğun bakıma kaldırıldı.
PsV 2025-2026 Sezonunu Şampiyonluk İlan Etti

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde PSV, sezonun sonuna 5 hafta kala 27. kez şampiyonluğunu kazandı. Bu, takımın üst üste üçüncü şampiyonluğuydu.
Galatasaray’ın Osimhen Yokluğunda Galibiyet Kaybetme Serisi

Galatasaray, Trabzonspor karşısında 2-1 yenilerek, Victor Osimhen'in eksikliğiyle dördüncü maçında da galibiyet özlemini sürdürdü.
Mauro Icardi’den Gece Yarısı Takım Mesajı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında yaşanan kaybın ardından sosyal medyada takımına olan destek ve şampiyonluk inancını gösteren bir paylaşım yaptı.
Galatasaray Şampiyonluk Hedefinde Motivasyonunu Kaybetmiyor

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'a kaybettikleri maç sonrası takımın motivasyonunu artırdığını belirterek, şampiyonluğa olan inancını yineledi.