Manchester City FA Cup Çeyrek Finalinde Liverpool’u Geçti

FA CUP’TA MANŞET MAÇ: MANCHESTER CITY LIVERPOOL’U GÖZDAĞI VERDİ
Manchester City, FA Cup çeyrek finalinde Liverpool’u evinde konuk etti.
Etihad Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmayı Manchester City 4-0’lık net bir skorla kazandı. İlk yarıda 39. dakikada Erling Haaland’ın penaltısı ile öne geçen City, Norveçli yıldızın 45+2. dakikada attığı golle devreyi 2-0 önde kapattı.
CITY, LIVERPOOL KARŞISINDA FARKA GİTTİ
İkinci yarıda Pep Guardiola’nın ekibi, 50. dakikada Antoine Semenyo’nun katkısı ile farkı üçe çıkardı. Maçın devamında 57. dakikada yine Erling Haaland sahneye çıkarak durumun 4-0’a gelmesini sağladı.
Liverpool’dan Muhammed Salah, 64. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirmeyi başaramadı.
TARAFTARDAN SLİOT’A GÖNDERME
Karşılaşmayı başka gol olmadan tamamlayan Manchester City, Liverpool’u 4-0 mağlup ederek FA Cup’ta yarı finale yükseldi. Taraftarlar, bu sonucun ardından Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot’a yönelik “Yarın kovulacaksın” tezahüratları ile desteklerini gösterdiler.
Manchester City, FA Cup’tan başarılarla ayrıldıktan sonra lige dönüşte Chelsea deplasmanına giderken, FA Cup’a veda eden Liverpool ise sahasında Fulham’ı ağırlayacak.