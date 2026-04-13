Beşiktaş ve Etiler’de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı

besiktas-ve-etiler-de-uyusturucu-operasyonu-17-gozalti

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu odaklı soruşturma çerçevesinde Beşiktaş ve Etiler’de bulunan üç eğlence mekânında arama faaliyetleri yapıldı. Söz konusu operasyonda, 17 şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

ARAMA FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Soruşturmanın bir parçası olarak, Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi’nde yer alan bir restoran ve eğlence mekânı için arama kararı alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, karara istinaden belirtilen adreste arama gerçekleştirdi. Ekiplerin arama süreçlerinin tamamlanmasının ardından mekândan ayrıldığı bildirildi.

İKİ EĞLENCE MEKÂNINDA DA ARAMA YAPILDI

Etiler Nisbetiye Caddesi’nde bulunan iki eğlence mekânında da narkotik ekipleri tarafından arama faaliyetleri icra edildi. Aramaların, narkotik köpekleriyle birlikte uzun süre devam ettiği öğrenildi.

GÖZALTINDAKİ ŞAHISLAR BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında yakalanan şahıslar arasında Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel yer aldı.

SAĞLIK KONTROLÜ YAPILDI

Adli Tıp Kurumu’ndan şüphelilere saç, kan ve idrar örnekleri alındı. Sonrasında, şüpheli şahıslar sağlık kontrolü amacıyla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Emniyet ve adli tıp süreçleri tamamlanan 17 kişi, İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.

