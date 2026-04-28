Doğu Anadolu’da Artan Deprem Tehlikesi: 8 İlde Risk Var

Doğu Anadolu Bölgesi, son dönemlerde artan depremlerle adeta sarsılma yaşamakta. Bingöl’de 4.4, Muş’ta 4.1 ve Malatya’da üst üste olan 4.4 büyüklüğündeki sarsıntılar, bölgede bulunan sismik boşlukları gündeme getiriyor.

YEDİSU DEPREMİNİN İŞARETLERİ

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki depremleri “Yedisu depreminin ayak sesleri” olarak tanımlıyor.

Bingöl ile Erzincan arasındaki 75 kilometrelik Yedisu Fayı’nın 250 yıldır kırılmadığına dikkat çeken Pampal, “Bu fay enerjisini biriktirdi ve süresini tamamladı. Beni en çok korkutan yer burası,” sözlerini dile getiriyor.

7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE RİSK KAPIDA

Bingöl Üniversitesi’nden Dr. Kenan Akbayram’ın paylaştığı veriler, tehditin derecesini ortaya koyuyor. En son 1784 yılında yıkıcı bir deprem üreten fay hattının, tek seferde kırılması durumunda 7.2 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleştirme potansiyeli bulunduğu ifade ediliyor.

8 İL RİSK ALTINDA

Uzmanlar, olası bir kırılma anında sadece merkez üssünün değil, aynı zamanda Tunceli, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Bingöl, Erzurum, Malatya ve Elazığ’ın da doğrudan etkileneceğini aktarıyor.

Uzmanlar, Malatya ve Ovacık faylarının da aktif olduğunu hatırlatarak, bölgedeki yapı stokunun bu sismik hareketliliğe göre acilen gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.