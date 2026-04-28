Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan Geri Dönüş Sinyali

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar arasında belirsizlik sürerken, eski teknik direktör İsmail Kartal’dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Mevcut teknik direktör Domenico Tedesco’nun koltuğunun tehlikede olduğu bu dönemde Kartal, “Geri dönüş” sinyali vererek kulüp içindeki tartışmalara zemin hazırladı.

İSMAİL KARTAL’DAN FENERBAHÇE’YE YEŞİL IŞIK!

Galatasaray’ın 3-0’la galip geldiği ve puan farkını 7’ye çıkardığı derbi, Fenerbahçe camiasında geniş yankı buldu. Futbol camiasının dikkatlerinin yoğunlaştığı Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, derbinin sonucuna tepkisiz kalırken, yönetimden gelecek bir adımı beklediğini ima etti.

FUTBOL BÖYLE BİR ŞEY

Bir medya kuruluşuna verdiği röportajda, Kartal, derbinin sonucuna dair bir sürpriz yaşamadiğini ifade ederek, “Futbol böyle bir şey. Bunlar normal” değerlendirmesinde bulundu.

TELEFON BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kendisine yöneltiren “Kulüpten bir haber aldınız mı?” sorusuna, “Hayır, henüz yönetimden bir telefon gelmedi” yanıtını vererek sessizliğini sürdürdü.

GERİ DÖNÜŞE HAZIR

“Teklif gelse Fenerbahçe’ye dönmeyi düşünür müsünüz?” sorusu ise camiada heyecan yarattı. Kartal, bu soruya kesin bir yanıtla, “Elbette değerlendiririz” diyerek, olası bir görev teklifinde hazırlığını ortaya koymuş oldu.