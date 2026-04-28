Çalhanoğlu Sezonu Kapattı Dünya Kupası İçin Umut Var

Hakan Çalhanoğlu’ndan Kötü Haber

Arda Güler’in Real Madrid’de yaşadığı sakatlık olayının ardından, Türk futboluna bir kötü haber daha ulaştı. Inter’de kariyerine devam eden Hakan Çalhanoğlu da sakatlık yaşadı.

İtalyan medyası, Çalhanoğlu’nun durumunu kamuoyuna duyurdu. Milli oyuncunun sakatlık sebebiyle sezonun geri kalan bölümünde sahada yer alamayacağı bildirildi.

Dünya Kupası Hedefi

Çalhanoğlu’nun, Dünya Kupası’na yetiştirilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

ARDA DA SAKATTI

Daha önce Real Madrid, 24 Nisan’da Arda Güler’in sakatlığını açıklamıştı. Arda’nın sakatlığının 3-4 hafta süreceği tahmin ediliyor ve özel olarak çalışma programını uyguladığı ifade ediliyor.

A Milli Takım, Dünya Kupası’ndaki ilk karşılaşmasını 14 Haziran’da Avustralya’ya karşı oynayacak. Takım, 20 Haziran’da Paraguay ile, 26 Haziran’da ise ABD ile mücadele edecek.

