Türkiye’de Maden Borsası Kurulumu İçin İlk Adımlar Atılıyor

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, sektörün finansman olanaklarını arttırmak ve fiyat şeffaflığını sağlamak amacıyla Türkiye’de bir maden borsası kurmayı planladıklarını duyurdu. Yılmaz, düzenleyici onayın alınmasının ardından bu platformun yıl içerisinde faaliyete geçmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Ankara’daki basın toplantısında Yılmaz, bu hedefin önceki 12. Kalkınma Planı’nda da yer aldığını hatırlatarak, kurulması düşünülen borsanın özellikle altın, bakır, bor ve nadir toprak elementleri gibi stratejik minerallerde referans fiyat oluşumunu sağlayacağını ve böylece fiyatların daha şeffaf ve izlenebilir hale geleceğini belirtti.

MADEN BORSASI İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Yılmaz, Türkiye’nin maden çeşitliliği bakımından güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ama bu potansiyelin uluslararası piyasalarda yeterince etkin bir şekilde fiyatlanmadığını vurguladı. “Maden borsası ile üretici ve yatırımcı için daha öngörülebilir piyasa derinliği oluşturulması ve riskin azaltıldığı bir alım-satım zemini sağlanması hedefleniyor.” ifadesinde bulunan Yılmaz, borsanın İstanbul Finans Merkezi çatısı altında konumlandırılmasının planlandığını, işletim için Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) aracılığıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapıldığını aktardı. Kısa sürede onayın alınması ve işlemlerin 2026 içinde başlamasının hedeflendiğini belirten Yılmaz, EPİAŞ’ın enerji piyasalarında sağladığı vadeli işlem altyapısı ve şeffaf fiyat mekanizmalarının maden borsası için büyük bir avantaj oluşturacağını kaydetti.

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN ETKİLERİ

Altın fiyatlarının 5 bin dolar seviyesinin artık “yeni normal” olduğunu dile getiren Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD ekonomisine ilişkin algının da fiyatlar üzerinde etkili olduğunu vurguladı. İthalat yapan ülkeler için altın fiyatlarının yükselmesinin olumsuz etkilerini anlatan Yılmaz, “Altın dolarla alınıp satıldığı için ABD için çok büyük bir sorun teşkil etmiyor. Ancak bizim gibi ülkeler için bu durum çok önemli. 2025 verilerine göre, altının onsu her 100 dolar arttığında, Türkiye’nin cari dengesine yaklaşık 400 milyon dolar negatif maliyeti oluyor.” şeklinde konuştu. 2025 sonu itibarıyla altın üretiminin 28,4 tona gerilemesini ve sektör hedefinin yarısında kalmasını da belirten Yılmaz, Türkiye’nin sadece Darphane tarafından 2025 yılında 49,7 ton ziynet ve sikke altın basılacağını kaydetti.

YATIRIM AMAÇLI ALTIN TALEBİ ARTIYOR

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, yatırım amaçlı altın talebinin mücevher talebini geride bıraktığını belirten Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son 10 yılda dünyanın en büyük resmi altın alıcıları arasında yer aldığına dikkat çekti. Bankanın rezervlerinde şu anda yaklaşık 121 milyar dolar karşılığı altın bulunduğu bilgisini veren Yılmaz, gümüşte ise endüstriyel tüketim ve yatırım talebinin güçlü bir artış gösterdiğine değindi ve özellikle güneş panelleri ile elektronik sanayinin gümüş ithalatını artırdığını ifade etti.

MADENCİLİK İHRACATINDA YÜKSELİŞ

Madencilik ihracatının geçen yıl yüzde 3,4 artışla 6,2 milyar dolara ulaştığını belirten Yılmaz, “Doğal taşta 2 milyar dolar, metalik cevherlerde ise 2,3 milyar doları yakaladık. Kromda Çin pazarında ciddi bir daralma var, ihracatımız 520 milyon dolar seviyesinde. Çin’deki gayrimenkul krizinin olumsuz etkisini İspanya ve ABD pazarlarındaki artışla dengelemeye çalışıyoruz.” dedi. Yılmaz, bu veriler doğrultusunda kamu ve özel sektörün işbirliğine değinerek, 2025 yılı itibarıyla çeşitli ülkelerle G2G anlaşmalarının yapıldığını ifade etti.

KANADA İLE KÜRESEL İŞBİRLİĞİ

Yılmaz, sektörde bir ilk olarak “Mining Safety Round Table” modelinin Türkiye’ye getirildiğini ve Güvenli Madencilik Forumu’nun kurulduğunu belirtirken, iş kazaları ile ilgili verilerin paylaşılacağı bir anonim veri tabanı oluşturacaklarını duyurdu. Kanada ile savunma sanayi, madencilik ve eğitim alanlarındaki ilişkilerin güçlendiğini ifade eden Yılmaz, Türkiye’nin her yıl katıldığı uluslararası madencilik zirvesinin bu yıl mart ayında gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi. 2026 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda madenciliğin en yüksek payı alan sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, madencilik sektörünün potansiyelinin trilyon dolarları bulduğunu belirtti.