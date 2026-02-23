CIA’nın Eski Üst Düzey Yetkilisi Graham Fuller Hayatını Kaybetti

cia-nin-eski-ust-duzey-yetkilisi-graham-fuller-hayatini-kaybetti

ABD MERKEZİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI’NDAN BİR İSİM DAHA KAYBEDİLDİ

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın eski üst düzey yetkililerinden ve İslam dünyası uzmanı olarak bilinen Graham Fuller, 29 Ocak’ta kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. 89 yaşında vefat eden Fuller’ın son dönemlerinde ailesinin yanında olduğu bilgisi verildi. Fuller, FETÖ lideri Fethullah Gülen’in ABD’de kalıcı oturum alabilmesi için referans mektubu yazan önemli isimlerden biri olarak da tanınıyor.

UZUN YILLAR GÖREV YAPTI

Uzun yıllar boyunca ABD dış politika ve istihbarat çevrelerinde aktif olan Fuller, özellikle İslam ülkeleri ve Orta Doğu konusundaki uzmanlığıyla dikkat çekti. Kariyeri süresince ABD Dışişleri Bakanlığı ve CIA bünyesinde Almanya, Türkiye, Lübnan, Suudi Arabistan, Kuzey Yemen, Afganistan ve Hong Kong’da görevde bulundu. Fuller, 1978’e kadar CIA’in Kabil istasyon şefi olarak hizmet verdi ve sonraki yıllarda 1982 yılında Yakın Doğu ve Güney Asya’dan sorumlu Ulusal İstihbarat Yetkilisi görevine atandı.

TARTIŞMALI PROJENİN MİMARLARINDAN

Soğuk Savaş döneminde ABD’nin dış politikasının şekillenmesinde etkin rol oynayan Graham Fuller, “komünizm tehdidi”ne karşı “köktendinci, ılımlı İslamcı hareketleri” desteklemeyi amaçlayan Yeşil Kuşak Projesi’nin de önemli mimarları arasında yer aldığı biliniyor. Graham Fuller, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi ile ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında da hakkında yakalama kararı çıkartılan isimler arasında bulunuyordu. Yakalama kararında Fuller’e “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlamaları yöneltilmişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında Türkiye’nin global etkisine dikkat çekerek, alınacak yeni adımlara dair beklentileri vurguladı ve terör sorununu çözme taahhüdünde bulundu.
Gündem

Erzurum’da 11 Araçlı Zincirleme Kaza: 20 Yaralı

Erzurum'da sabah saatlerinde yoğun sis ve kar nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 11 araç çarpıştı. Bir otobüsün sürücüsü ekiplerce kurtarılırken, 20 kişi hastaneye sevk edildi.
Gündem

E-Devlet 28 Şubat’ta Üç Saat Kesinti Yaşayacak

e-Devlet Kapısı, altyapı yenileme nedeniyle 28 Şubat 2026'da gece 3 saat boyunca hizmet veremeyecek. Kullanıcılar bu süre zarfında erişim sorunları yaşayabilir.
Gündem

Türkiye’de Maden Borsası Kurulumu İçin İlk Adımlar Atılıyor

Türkiye Madenciler Derneği, şeffaf fiyat oluşumunu sağlamak ve finansmanı güçlendirmek amacıyla İstanbul'da maden borsası kurulacağını açıkladı. Borsa, 2026'da faaliyete geçecek.
Gündem

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Deprem Analizi Açıklamaları

Uzmanlar, Van'ın doğusunda tespit edilen yüksek sismik gerilimin, bölgenin potansiyel büyük bir deprem riski taşıdığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.