CIA’nın Eski Üst Düzey Yetkilisi Graham Fuller Hayatını Kaybetti

ABD MERKEZİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI’NDAN BİR İSİM DAHA KAYBEDİLDİ

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın eski üst düzey yetkililerinden ve İslam dünyası uzmanı olarak bilinen Graham Fuller, 29 Ocak’ta kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. 89 yaşında vefat eden Fuller’ın son dönemlerinde ailesinin yanında olduğu bilgisi verildi. Fuller, FETÖ lideri Fethullah Gülen’in ABD’de kalıcı oturum alabilmesi için referans mektubu yazan önemli isimlerden biri olarak da tanınıyor.

UZUN YILLAR GÖREV YAPTI

Uzun yıllar boyunca ABD dış politika ve istihbarat çevrelerinde aktif olan Fuller, özellikle İslam ülkeleri ve Orta Doğu konusundaki uzmanlığıyla dikkat çekti. Kariyeri süresince ABD Dışişleri Bakanlığı ve CIA bünyesinde Almanya, Türkiye, Lübnan, Suudi Arabistan, Kuzey Yemen, Afganistan ve Hong Kong’da görevde bulundu. Fuller, 1978’e kadar CIA’in Kabil istasyon şefi olarak hizmet verdi ve sonraki yıllarda 1982 yılında Yakın Doğu ve Güney Asya’dan sorumlu Ulusal İstihbarat Yetkilisi görevine atandı.

TARTIŞMALI PROJENİN MİMARLARINDAN

Soğuk Savaş döneminde ABD’nin dış politikasının şekillenmesinde etkin rol oynayan Graham Fuller, “komünizm tehdidi”ne karşı “köktendinci, ılımlı İslamcı hareketleri” desteklemeyi amaçlayan Yeşil Kuşak Projesi’nin de önemli mimarları arasında yer aldığı biliniyor. Graham Fuller, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi ile ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında da hakkında yakalama kararı çıkartılan isimler arasında bulunuyordu. Yakalama kararında Fuller’e “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlamaları yöneltilmişti.