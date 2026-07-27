Bahçeli, Yeni Parti Tartışmalarında Kılıçdaroğlu’na Çağrı Yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti hattında yaşanan son tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Türk siyasetinin tarihi devlet geleneği ile şekillendiğini belirtti. Meşrutiyet, Cumhuriyet ve çok partili hayat bu sürecin parçalarıdır. Siyasi hayat sert gerilimlere sahne olsa da meşruiyetini bulduğunu ifade etti.

DEVLET VE MİLLET SİYASETİN ÜZERİNDEDİR

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk milletinin siyasi partilerin üzerinde olduğunu vurguladı. Hiçbir parti içi mücadele ülkenin ortak geleceğinden daha önemli görülemez. CHP, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu köklü bir siyasi kurumdur. MHP ile CHP arasında derin ayrılıklar bulunduğunu ifade etti. Bu farklılıklar demokratik hayatın doğal sonucudur. Milli sınırlar içinde kalan her düşünce siyasetin zenginliğine katkı sunar.

FARKLILIKLAR ÇATIŞMA BAHANESİ OLMAMALI

Türk demokrasisi tüm partilerin aynı söylemi tekrarladığı renksiz bir yapı değildir. Demokratik hayat farklı fikirlerin yarıştığı bir alandır. Devletin bekası ve milletin birliği söz konusu olduğunda ortak irade ortaya konmalıdır. Siyasi farklılıkların çatışmaya dönüştürülmesi Türkiye’ye hizmet etmez. Ayrılıkların düşmanlık seviyesine taşınması siyasetin itibarına zarar verir.

KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK TEPKİLER DOĞRU DEĞİL

Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı haksızlıkları dile getirmesi doğal hakkıdır. Hukuki yollara başvurması ve görüşlerini açıklaması da onun hakkıdır. Kılıçdaroğlu uzun yıllar Türk siyasetinde sorumluluk üstlenmiştir. Ona yönelik değerlendirmelerin hakaret kampanyasına dönüşmesini doğru bulmadığını belirtti. Geçmiş kırgınlıkların bugünün siyasetine taşınması kimseye fayda sağlamaz. Geçmişin muhasebesi geleceği rehin alan bir rövanş arayışına dönüşmemelidir.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KONUMU SAYGI GÖRMELİ

Özgür Özel’in CHP çatısı altındaki çalışmaları ve genel başkanlık makamı göz ardı edilemez. Kendisine destek veren 91 milletvekili ve potansiyel seçmen kitlesi bulunuyor. Özel’in siyasi kişiliğinin gündelik tartışmalarda yıpratılmasını istemiyoruz. Kılıçdaroğlu’nun haklarına nasıl riayet ediliyorsa Özel’e de saygı gösterilmeli. Türk siyaseti bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkarmaz.

YENİ OLUŞUMLAR DEMOKRASİNİN PARÇASIDIR

CHP içinde ortaya çıkan yeni siyasi oluşumlar demokratik hayatın doğal seyridir. Yeni Parti’nin kuruluşuyla yeni bir siyasi yol açılmıştır. Eski yol arkadaşlarının birbirine kin duyması doğru sonuçlar doğurmaz. Partide kalanların ihanetle suçlanması da doğru değildir. Ayrılanların vefasızlıkla suçlanması da yanlıştır. Siyaset yakılan köprülerin dumanında yürümez.

ROZET TÖRENİ VE FİGÜRAN İDDİALARI AYDINLATILMALI

Rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları açıklığa kavuşturulmalıdır. CHP’nin yapay kalabalıklar ve sahte görüntüler üzerine gelecek inşa ettiği iddiaları siyasete zarar veriyor. Gönüllere dokunmadan doldurulan salonların bir anlamı yoktur. Gerçekliği kesinleşmemiş iddialarla kişilerin haysiyetine saldırılmamalıdır. Peşin hükümlerle siyasi infaza girişilmesi kabul edilemez. Gerçek hukuk çerçevesinde ortaya çıkarılmalıdır.

TARAFLARA SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPILDI

CHP ile Yeni Parti tartışmaları Türkiye’nin ana gündemi haline getirilmemelidir. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel başta olmak üzere tüm taraflara sağduyu çağrısında bulundu. Taraflar karşılıklı saygıyı korumalı ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmaların dışına çıkarmalıdır.

MHP PARÇALANMALARDAN MENFAAT SAĞLAMAZ

MHP siyasi kanatlardaki iç tartışmalardan menfaat sağlamaz. Parçalanmalardan medet ummak partinin siyasi ahlakıyla bağdaşmaz. Parti gücünü Türk milletinden ve devlete bağlılığından alıyor. Türkiye’nin çevresindeki çatışma alanları genişlemektedir. Bölgesel hesaplar ağırlaşmış ve küresel güç mücadeleleri sertleşmiştir. Ülkenin enerjisi geçici gündemlerle tüketilmemelidir.

MAKAMLAR GELİP GEÇİCİDİR

CHP’nin kurumsal kimliği korunurken Kılıçdaroğlu’nun hakları gözetilebilir. Özel’in genel başkanlık makamına da saygı gösterilebilir. Türk demokrasisinin imkanları buna yeterlidir. Makamlar gelip geçicidir ve şahıslar fanidir. Baki olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve büyük Türk milletidir.