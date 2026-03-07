Beyaz Saray’dan İran’a Büyük Bombardıman Hamlesi

Beyaz Saray, Orta Doğu’daki askeri stratejisini “tam kapasite imha” aşamasına taşıdı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in ifadeleri, Washington yönetiminin hem sahada hem de küresel enerji piyasalarında İran’ın hareketlerini etkisiz hale getirme konusunda kararlılığını gözler önüne serdi.

OPERASYONLARDA YENİ AŞAMA

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin İran’ın askeri ve ekonomik kapasitelerini hedef alan operasyonlarda yeni bir aşamaya geçtiğini bildirdi. Bessent’in açıklamaları, ABD’nin sahadaki askeri müdahalelerin yanı sıra ekonomik baskıları da artırmayı planladığını ortaya koyuyor.

ŞİMDİYE KADAR Kİ EN BÜYÜK BOMBAARDIMANIN YAPILACAĞI AÇIKLANDI

Bessent, ABD’nin gerçekleştirdiği “ezici” saldırıların ardından İran’ın askeri alanda istediği sonuçları elde edemediğini iddia etti. Washington, Tahran yönetiminin askeri alanda başarı elde edemediği için bu sefer ekonomik araçlara yöneldiğini belirtiyor. Bessent, İran’a yönelik operasyonların boyutu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Bu gece İran’a karşı şimdiye kadarki en büyük bombardımanı gerçekleştireceğiz. İran’ın füze rampalarına ve bu füzelerin üretildiği fabrikalara en büyük zararı vereceğiz.”

