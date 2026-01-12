Beyaz Saray’dan İran’da Güç Kullanma Açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamalarda ABD’nin İran’daki protestolar üzerindeki duruşunu ve müdahale ihtimallerini değerlendirdi. Leavitt, bu konudaki açıklamalarını bir haber kanalı aracılığıyla kamuoyu ile paylaştı.

“GÜÇ KULLANMAKTAN KAÇINMIYOR”

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın güncel gelişmeleri dikkatle izlediğini belirterek, “Trump İran’a karşı askeri güç kullanmaktan korkmuyor ama ilk seçeneği her zaman diplomasi” ifadelerini kullandı. Bu yorumlar, Beyaz Saray’ın İran’a yaklaşımının ne denli ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

“VENEZUELA İLE İŞBİRLİĞİ DEVAM EDİYOR”

Ayrıca, Venezuela’daki duruma da değinen Leavitt, “Şu ana kadar Venezuela’daki geçici yönetimle tam bir iş birliği içindeyiz. Başkan Trump’ın 500 milyar dolarlık bir enerji anlaşmasını gördünüz. 31 milyon varil petrol satılmak üzere şu an ABD’ye doğru yolda” diyerek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin devam ettiğini vurguladı.

İRAN’DA PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

İran’ın başkenti Tahran’da başlayan hükümet karşıtı protestolar, ülkenin diğer 31 eyaletinde de hızla yayılmaya devam ediyor. Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Şiraz, Kum, Yezd, Kirmanşah, Kirman ve Kereç gibi pek çok şehirde göstericiler, kamu kurumları ve polis araçlarına saldırılarda bulundu. Bu sırada, Tahran yönetiminin protestoların yayılmasını engellemek amacıyla ülke genelinde internet erişimini kısıtladığı öğrenildi.

