Beyaz Saray’dan Maduro’nun Gözaltına Alınmasına Dair Video

Beyaz SarAY’DAN MADURO HAKKINDA YENİ GÖRÜNTÜLER

Beyaz Saray’a bağlı resmi sosyal medya hesapları, Washington’un Venezuela yönetimine karşı aldığı sert tutumu yeniden gözler önüne serdi. Devrik lider Nicolas Maduro’yu hedef alan yeni bir video, kısa sürede kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Beyaz Saray’ın hızlı yanıt sosyal medya hesabı Rapid Response 47 üzerinden yayımlanan görüntülerde, Maduro’nun polis eşliğinde bir koridorda yürüdüğü kaydediliyor. Videoda siyah kapüşonlu bir sweatshirt giyen Maduro’nun yürüdüğü koridorun mavi bir halıyla kaplı olduğu ve üzerinde “DEA NYD” yazdığı dikkat çekiyor. Paylaşımda, “Suspect walked” (Şüpheli yürüdü) ifadesi dikkatlice yer alıyor. Videonun, Maduro’nun Manhattan’daki Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ofisinde (DEA) işlem gördüğü anlara ait olduğu belirtiliyor ve parmak izinin alındığı bilgisi de veriliyor. Videonun bazı bölümlerinde Maduro’nun çevresindeki kişilere “Yeni yılınız kutlu olsun” şeklindeki selamı da yer alıyor. Beyaz Saray kaynaklı bu paylaşım, ABD yönetiminin Venezuela krizine yaklaşımını ve Maduro’ya gönderilen mesajları sembolik bir adım olarak öne çıkarırken, görüntüler sosyal medyada yoğun tartışmalara neden oldu.

MADURO, GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE NEW YORK’A GÖTÜRÜLDÜ

ABD’li yetkililere göre, Nicolas Maduro, Cumartesi sabahı erken saatlerde ABD’ye ait bir helikopterle Caracas’tan alınarak, güvenlik gerekçesiyle kamuoyuna açıklanmayan bir noktada, ABD Donanması’na ait USS Iwo Jima gemisine bindirildi. Buradan Küba’daki Guantanamo Bay Naval Base’ne götürülen Maduro, kısa bir beklemenin ardından başka bir uçakla New York’un Stewart Air National Guard Base’ine sevk edildi. Üsse iniş yaptıktan sonra Maduro ve eşi, yoğun güvenlik önlemleri altında helikopterle Manhattan’a getirildi.

İLK DURAĞI DEA GENEL MERKEZİ OLDU

Manhattan’a varılmasının ardından Maduro ve eşi, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) New York genel merkezine götürüldü. Burada kimlik tespiti, parmak izi ve resmi gözaltı işlemleri yapıldı. DEA binası etrafında geniş güvenlik önlemleri alınarak, bina giriş ve çıkışları belirli sürelerle kontrol altına alındı. Yetkililer, gözaltı sürecine dair detayları paylaşmazken, işlemlerin tamamlanmasının ardından Maduro ve eşinin Brooklyn’e sevk edilmesine karar verildi.

BROOKLYN’DE FEDERAL GÖZETİM ALTINDA BULUNUYORLAR

Manhattan’daki işlemlerinin sonrasında Maduro ve eşi, Brooklyn’deki New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi’ne getirildi. Gözetim merkezinin ana girişi kullanılmazken, çiftin yan kapıdan yoğun güvenlik önlemleri ile içeri alındıkları gözlemlendi. Güvenlik güçlerinin, Maduro’nun merkeze girişinin görüntülenmesine izin vermemesi dikkat çekti. Ayrıca, merkez çevresinde uzun namlulu silahlarla görev yapan güvenlik personeli, zırhlı araçlar ve ek polis ekiplerinin konuşlandırıldığı da dikkatlerden kaçmadı. Basın mensupları, dar bir alanda kordon altına alınarak kontrollü bir şekilde görev yapabildi.

MAHKEME SÜRECİ PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK

ABD basını, Maduro ve eşinin Pazartesi günü Manhattan’da bulunan New York Güney Bölge Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılmasının planlandığını aktardı. Mahkeme sürecine ilişkin suçlamalar ve iddianamenin kapsamı hakkında bilgiler, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi tarafından sosyal medya üzerinde paylaşıldı.