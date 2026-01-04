Beyaz Saray’dan Maduro’nun Yeni Görüntüleri Açıklandı

Beyaz Saray, Venezuela’dan kaçırılan Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun güncel görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, polis koruması altında yürüyen Maduro’nun ifade ettiği sözler ise oldukça dikkat çekici.
Galatasaray İcardi ile Yeni Sözleşme İçin Anlaştı
Galatasaray, kaptanı Mauro Icardi ile sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için anlaşma sağladı. Yeni kontratın detayları yakında netleşecek.
Murat Salar’dan Fenerbahçe’ye Bankalar Birliği Müjdesi
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını belirtti. Detayların Ocak sonundaki Yüksek Divan Kurulu'nda paylaşılacağı vurgulandı.
Fenerbahçe Sörloth Transferinde Kritik Eşiği Aştı
Norveçli forvet Alexander Sörloth, Atletico Madrid'e transfer olmak istediğini Fenerbahçe’ye iletti. Haftanın ilerleyen günlerinde önemli bir görüşme planlanıyor.
Brighton Galibiyetiyle Ferdi Kadıoğlu İçin Övgüler Yağdı
Brighton, Premier Lig'de Burnley'yi 2-0 yenerek altı maç aradan sonra galibiyet elde etti. Ferdi Kadıoğlu, sergilediği başarılı performansla taraftarların takdirini topladı.
Fenerbahçe Nkunku İçin Transfer Girişimlerini Sürdürüyor
Fenerbahçe, transfer hedeflerinden biri olan Christopher Nkunku ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor; ancak oyuncunun Milan'da kalma olasılığının daha fazla olduğu kaydediliyor.