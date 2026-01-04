Beyaz Saray’Dan Maduro’ya Kelepçeli Anlık Görüntüler

Beyaz Saray’ının resmi sosyal medya hesapları, Washington’un Venezuela yönetimine karşı tavrını yeniden gündeme getirdi. Devrik lider Nicolas Maduro hakkında yayımlanan son video, kamuoyunda hızlıca yankı buldu. Beyaz Saray’ın “Rapid Response 47” isimli sosyal medya hesabında paylaşılan videoda, Maduro’nun polis eşliğinde bir koridorda ilerlediği görülüyor. Görüntülerde Maduro’nun siyah bir kapüşonlu sweatshirt giydiği ve yürüdüğü koridorun üzerinde “DEA NYD” yazılı mavi bir halının olduğu dikkat çekiyor. Videonun üstüne “Suspect walked” (Şüpheli yürüdü) ifadesi eklendi. Bu görüntülerin, Maduro’nun Manhattan’da Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nde (DEA) işlem gördüğü andan alındığı ifade edildi. Ayrıca, Maduro’nun parmak izinin alındığı bilgisi de yer aldı. Videonun kısa bir bölümünde Maduro’nun çevresindekilere “Yeni yılınız kutlu olsun” dediği anlar yer alıyor. Beyaz Saray kaynaklı bu paylaşım, ABD yönetiminin Venezuela’ya bakışı ve Maduro’ya yönelik mesajları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Görüntüler sosyal medyada ciddi tartışmalara yol açtı.

ABD’DEN YENİ ADIM

Nicolas Maduro’nun, Cumartesi sabahı ABD’ye ait bir helikopterle Venezuela’nın başkenti Caracas’tan alındığı bildirildi. Maduro, güvenlik gerekçesiyle açıklanmayan bir noktada, ABD Donanması’na ait USS Iwo Jima gemisine nakledildi. Buradan, Cuba’daki Guantanamo Bay Naval Base’e götürülen Maduro, kısa bir beklemenin ardından başka bir uçakla New York’un kuzeyinde bulunan Stewart Hava Yedek Kuvvetleri Üssü’ne yönlendirildi. Üsse iniş yaptıktan sonra Maduro ve eşi, yoğun güvenlik önlemleri altında helikopterle Manhattan’a getirildi.

İLK DURAĞI DEA OLDU

Manhattan’a ulaştıktan sonra, Maduro ve eşi önce ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) New York genel merkezine götürüldü. Burada kimlik tespiti, parmak izi ve resmi gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. DEA binası çevresinde geniş bir güvenlik çemberi oluşturulurken, binanın giriş ve çıkışları kısa bir süreliğine kontrollü olarak kapatıldı. Yetkililer, gözaltı sürecine dair ayrıntılar vermedi ancak işlem tamamlandıktan sonra Maduro ve eşinin Brooklyn’e sevk edilmesine karar verildi.

FEDERAL GÖZETİM ALTINA ALINDILAR

Manhattan’daki işlemlerin ardından Maduro ve eşi, Brooklyn’de bulunan New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi’ne getirildi. Gözetim merkezinin ana girişi kullanılmayarak çift, yan kapıdan yoğun güvenlik önlemleri ile içeri alındı. Güvenlik güçleri, Maduro’nun merkeze girişinin görüntülenmesine izin vermedi. Merkez çevresinde uzun namlulu silahlarla görev yapan güvenlik personeli ile zırhlı araçlar ve ek polis ekiplerinin bulunduğu gözlemlendi. Basın mensupları ise dar bir alana kordon altına alınarak kontrollü şekilde görev yapabiliyorlardı.

MAHKEME SÜRECİ PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Maduro ve eşinin Pazartesi günü Manhattan’daki New York Güney Bölge Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılacağı ifade edildi. Mahkeme sürecine ilişkin suçlamalar ve iddianame içeriğine dair bilgiler, ABD Adalet Bakanı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.