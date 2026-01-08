Beyaz Saray’dan Suriye İçin Barış Vurgusu

Beyaz Saray’dan bir yetkili, Suriye’deki mevcut duruma dair bir muhabirin sorusuna yazılı bir yanıt ile karşılık verdi. Açıklamada, “Başkan Trump, istikrarlı, birleşik ve kendi içinde ve komşularıyla barış içerisinde bir Suriye’yi destekliyor. Bu, Başkan’ın barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu vizyonunun temel unsurlarından biridir.” denildi.

İSTİKRARLI VE EGEMEN BİR SURİYE’NİN ÖNEMİ

Açıklamada, Suriye’nin “yeniden terörizm üssü haline gelmemesi” gerektiği vurgulanarak, “İstikrarlı ve egemen bir Suriye, bölgenin istikrarı için hayati önem taşımaktadır.” ifadesine yer verildi. ABD Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklamada bulunarak, Suriye’de “tüm taraflara itidal çağrısında” bulunurken, herkesin barışçıl ve istikrarlı bir Suriye’nin yeniden inşasına odaklanması gerektiğini belirtti. Açıklamada, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın, Suriye yönetimi ile PKK/YPG olarak bilinen terör örgütü arasındaki diyaloğu desteklemeye devam ettiği ifade edildi.

SON GELİŞMELER VE HUSUSİYETLER

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Büyükelçi Barrack’ın öncülüğünü yaptığı toplantılar, SDG ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart’ta imzalanan entegrasyon anlaşmasının uygulanması ve bu anlaşmaya bağlılık gösterilmesine odaklanmaktadır.” şeklinde bilgi verildi. Suriye’de SDG adı altında faaliyet gösteren PKK/YPG’nin Halep kentine 6 Aralık’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 55 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Suriye ordusunun, PKK/YPG’nin Halep’teki işgali altındaki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine yönelik nokta operasyonlarına başladığı belirtildi.

ÇATIŞMALARIN ETKİLERİ

Yapılan operasyonların ardından bölgede yoğun çatışma sesleri yükselirken, terör örgütü Halep’in çeşitli bölgelerinde sivil yerleşimlere saldırılar düzenledi. Halep’teki sağlık yetkilileri, terör örgütünün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. PKK/YPG’nin 6 Aralık’tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 9’a ulaştığı ifade edilirken, yaralı sayısının büyük çoğunluğunun sivil olduğu ve sağlık çalışanlarının da bu kişiler arasında bulunduğu aktarıldı.