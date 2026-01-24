Beyaz Saray’ın Penguenli Grönland Paylaşımı Tepki Çekti

beyaz-saray-in-penguenli-gronland-paylasimi-tepki-cekti

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir penguenle birlikte buzlu dağlar arasında ilerlediği yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bir görsel yayımladı. Ancak dikkat çeken nokta, penguenlerin Grönland’ın yer aldığı Kuzey Yarımküre’de değil, Güney Yarımküre’de yaşaması oldu. Bu durum, paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok yorumla karşılık buldu. ABD, bu sefer resmi açıklamalar yerine viral bir mesaj iletmiş oldu.

PENGUENLER VE GRÖNLAND İLHAKI

Beyaz Saray, Trump’ın bir penguenle buzlu dağlar arasında yürüdüğünü gösteren yapay zekâ üretimi bir görsel paylaştı. Daha önce Grönland’ı ilhak etme arzularını gündeme getiren ABD Başkanı Donald Trump, bu sefer internette sıkça paylaşılan “Nihilist Penguen” akımına katılarak dikkat çekti. Görselde, penguenin ABD bayrağını taşıdığı, dağların arasında ise Grönland bayrağının yer aldığı görüldü. Ayrıca, paylaşımda “Pengueni kucakla” mesajı da yer aldı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Ancak Grönland, Kuzey Yarımküre’de yer alıyor ve burada penguenler yaşamıyor. Bu durum, Beyaz Saray’ın penguenle ilgili Grönland paylaşımına sosyal medya platformlarında büyük bir ilgi gösterilmesine neden oldu. Görsel, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

