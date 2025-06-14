Dünya

Beyaz Saray, T.R.U.M.P. ve N.E.T.A.N.Y.A.H.U. görüştü

beyaz-saray-t-r-u-m-p-ve-n-e-t-a-n-y-a-h-u-gorustu

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail ve İran arasındaki gerilimle ilgili son durumu görüştüğünü duyurdu. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmesinin gerçekleştiğini belirtti.

GERİLİMİN NEDENLERİ ELE ALINDI

Görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran’ın karşı saldırıları ile artış gösteren gerilim konusu detaylı şekilde ele alındı. Konuyla ilgili daha fazla açıklamanın yapılması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Trump, Ekibiyle Gerilimi Değerlendirdi

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu'daki gerilimi masaya yatırdı.
Dünya

İsrail’in İran’la Hava Saldırısı Amacı

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, ülkesinin İran'ın nükleer programını askeri güçle durdurmayı amaçladığını ancak siyasi liderleri hedef almadıklarını ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.