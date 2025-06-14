Beyaz Saray, T.R.U.M.P. ve N.E.T.A.N.Y.A.H.U. görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail ve İran arasındaki gerilimle ilgili son durumu görüştüğünü duyurdu. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmesinin gerçekleştiğini belirtti.
GERİLİMİN NEDENLERİ ELE ALINDI
Görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran’ın karşı saldırıları ile artış gösteren gerilim konusu detaylı şekilde ele alındı. Konuyla ilgili daha fazla açıklamanın yapılması bekleniyor.