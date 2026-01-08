Beyaz Saray: Trump Barış İçin Suriye’yi Destekliyor

Beyaz Saray’dan bir yetkili, Suriye’deki güncel duruma dair AA muhabirinin yönelttiği soruya yazılı bir açıklama ile yanıt verdi. Açıklamada, “Başkan Trump, istikrarlı, birleşik ve hem kendi içinde hem de komşularıyla barış içinde bir Suriye’yi destekliyor. Bu, Başkan’ın barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu vizyonunun temel unsurlarından biridir.” ifadelerine yer verildi.

İSTİKRARLI VE EGEMEN BİR SURİYE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Suriye’nin yeniden “terörizm üssü” haline gelmemesi gerektiği vurgulanan metinde, “İstikrarlı ve egemen bir Suriye, bölgenin istikrarı için hayati önem taşımaktadır.” değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki duruma ilişkin yaptığı açıklamalarda, “tüm taraflara itidal çağrısı” yaparak, herkesin barışçıl ve istikrarlı bir Suriye’nin yeniden inşasına odaklanması gerektiğini ifade etti. Açıklamanın devamında, ABD’nin Suriye özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın, Suriye yönetimi ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki diyaloğu desteklemeye devam ettiği duyuruldu.

HALİT SAVAŞINDA GEREKEN ADIMLAR ATILIYOR

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı, “Büyükelçi Barrack’ın öncülüğünü yaptığı toplantılar, SDG ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart’ta imzalanan entegrasyon anlaşmasının uygulanmasına ve bu anlaşmaya yeniden bağlılık gösterilmesine odaklanmaktadır.” şeklinde bilgilendirme yaptı.

GÜNDEMDEKİ SORUNLAR

Suriye’de, SDG adını kullanan PKK/YPG’nin Halep kentine 6 Aralık tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin ise yaralandığı bildiriliyor. Suriye ordusu, PKK/YPG’nin Halep’teki kontrolünde bulundurduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki hedeflerine yönelik nokta operasyonlarına başladı. Bu operasyonlar sonrası bölgede yoğun çatışma sesleri duyulurken, söz konusu terör örgütü, Halep’in çeşitli yerlerine sivil hedeflerine saldırılar düzenlemeye devam etti.

Suriye resmi haber ajansına açıklamalarda bulunan Halep’teki sağlık yetkilileri, terör örgütünün düzenlediği akşam saatlerindeki saldırılarda 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti. PKK/YPG’nin gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a çıktığı, yaralılar arasında sağlık çalışanlarının da bulunduğu aktarılıyor.