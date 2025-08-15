Beyaz Saray, Trump-Putin Fotoğrafı Paylaştı

Donald Trump ile Vladimir Putin, Alaska’da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden önce Trump, uçağından indikten sonra Putin’i karşıladı. İkili, karşılıklı jestlerin ardından aynı makam aracına binerek buluşma salonuna geçti.

BARIŞ TEMASI

Beyaz Saray, ABD merkezli X sosyal medya platformundan zirvenin başlamasından kısa bir süre sonra bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Trump ile Putin’in Alaska’nın Anchorage kentindeki zirve başlamadan önce çekilen gülümseyen fotoğrafı yer aldı. Açıklamada, zirvenin “Barışın Peşinde” teması ve ABD ile Rusya bayraklarının emojileri kullanıldı.

TARİHİ BİR BULUŞMA

Beyaz Saray ayrıca, Trump ve Putin’in havalimanına iniş yaptıktan sonra selamlaştıkları anı gösteren bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafın açıklaması, “Başkan Donald J. Trump ve Başkan Vladimir Putin ile Alaska’da tarihi zirve.” şeklindeydi. Görüşmede Trump’a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Putin’e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik ediyor.

MUTSUZ OLMAK İSTEMİYOR

ABD Başkanı Trump, daha önce “Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım.” açıklamasında bulunmuştu. Trump, Alaska’daki görüşme esnasında Rusya-Ukrayna Savaşı’nı durduracak bir çözüm çıkmaması durumunda Rusya’ya yaptırımlar uygulanacağını tekrarladı.