Beyazıt Camii Minaresinde Lodos Nedeniyle Hasar Oluştu

Fatih ilçesinde yer alan Beyazıt Camii’nde, şiddetli lodos rüzgârı nedeniyle minarenin külah bölümündeki kurşun kaplama kısmı koparak ayrıldı. Olay, akşam saat 19.00 civarında Beyazıt Mahallesi Yeniçeri Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, öğleden sonra İstanbul genelinde etkisini göstermeye başlayan kuvvetli rüzgâr, caminin minaresindeki kurşun kaplamanın yerinden çıkmasına sebep oldu.
İHBAR ÜZERİNE HAREKET GEÇİLDİ
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, olası bir tehlikeye karşı hemen yetkililere bildirimde bulundu. İhbarın ardından bölgeye polis ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Zabıta ekipleri, güvenlik önlemleri çerçevesinde Beyazıt Meydanı’nı demir bariyerlerle çevreleyerek yaya geçişini geçici olarak durdurdu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yetkililerin, risk oluşturan alanla ilgili inceleme ve çalışma başlattığı öğrenildi. Olay yerinde güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla birlikte, durumun ciddiyetle ele alındığı belirtiliyor.