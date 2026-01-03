Beyazıt Camii’nde Lodos Nedeniyle Minare Hasar Gördü

Fatih ilçesindeki Beyazıt Camii’nde şiddetli lodos dolayısıyla minarenin külah kısmındaki kurşun kaplama yerinden ayrılma durumu yaşandı. Olay, akşam saat 19.00 civarında Beyazıt Mahallesi Yeniçeri Caddesi üzerinde gerçekleşti. Öğleden sonra İstanbul genelinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, caminin minaresindeki kurşun kaplamanın serbest kalmasına sebep oldu.

YETKİLİLERE HABER VERİLDİ

Durumu fark eden vatandaşlar, muhtemel bir tehlikeye karşı yetkililere bildirimde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri, güvenlik amacıyla Beyazıt Meydanı’nı demir bariyerlerle kuşatarak yaya geçişini geçici olarak durdurdu.

İNCELEME VE ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Yetkililerin, risk oluşturan alanla ilgili inceleme ve çalışma başlattığı öğrenildi.