Beykoz Belediye Başkanı Yeniden Tutuklandı

TAHLİYEYE İTİRAZ

Savcılık, önceki gün tahliye edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine itiraz etti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi bu itirazı reddetti ancak üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklama talep etti. Bu gelişmenin ardından polis, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’i evinden aldı. Ek olarak, savcılık Beykoz Belediye Başkanı Köseler’in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin tahliyesine de itiraz etti ve tutuklanmalarını talep etti.

GEREKÇE VE AÇIKLAMALAR

Savcılık, itirazında suçun vasıf ve mahiyetini öne çıkararak, delillerin toplanmasının tamamlanmamış olması nedeniyle yurt dışına çıkış yasağının bu aşamada yetersiz kalacağını savundu. SÖZCÜ muhabiri Muratcan Altuntoprak, “18. Ağır Ceza Mahkemesi kararı bozdu. Beykoz Belediye Başkanı şu anda evinden alınarak yeniden cezaevine gönderiliyor” ifadesini kullandı.

TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine itiraz ederek tutuklanmasını talep etti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını reddetti ancak bir üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi kabul etti. Mahkeme heyeti, Köseler’in yeniden tutuklanmasına karar vererek, hakim karşısına çıkan Köseler tutuklandı.