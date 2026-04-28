Beykoz Belediyesi Davası: 26 Sanık Duruşmada Hazır Bulundu

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşma, saat 11.30 itibarıyla başladı.

Duruşmada, görevden uzaklaştırılan tutuklu sanıklar arasında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yanı sıra Veli Gümüş ve Havva Dindar bulunurken, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de yer aldığı 3’ü tutuklu toplam 26 sanık hakkında, ‘İhaleye fesat karıştırma’ ve ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlamalarıyla başlatılan soruşturmayı tamamladı.

Köseler’e ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma’, ‘Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer 26 sanık için de çeşitli suçlardan hapis cezası isteniyor.