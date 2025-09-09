Beykoz’da AK Parti Sürprizi!

ÖZLEM VURAL GÜRZEL’DEN İSTİFA AÇIKLAMASI

Beykoz Belediye Başkan vekili Özlem Vural Gürzel, “Tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz bir hale gelmiştir” diyerek CHP’den istifa etti.

KENDİ PARTİSİNDEN DESTEK GÖREMEDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Gürzel, paylaştığı metinde kendi partisinden yeterli destek bulamadığını vurguladı. “Buna rağmen sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim” ifadeleri dikkat çekti.

GÜRZEL’İN AK PARTİ’YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Bu gelişme sonrasında gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Gürzel’in AK Parti’ye katılacağını öne sürdü. Burhan, “Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa etti. AK Parti’ye geçecek. Gürzel, Başkan Vekili sıfatıyla görevine devam edebilir ve başkan hukukuna tabidir” ifadelerini kullandı.