Beykoz’daki Su Kesintisi Problemi Çözüldü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Beykoz’da meydana gelen su kesintisinin sona erdiğini duyurdu.

SU KESİNTİSİ SONLANDI

Yapılan açıklamada, İdarenin ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda “Beykoz ilçesinde yaşanan hava ve basınç dengesizliği kaynaklı geçici su kesintisi tamamen sona ermiş olup, ilçe genelindeki tüm mahallelerimize su temini yeniden sağlanmıştır” denildi.

TEKNİK DETAYLAR PAYLAŞILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgiler doğrultusunda, kesintinin arka planında yer alan teknik detaylar aktarıldı.

Bu kapsamda, Elmalı Terfi İstasyonu ile Elmalı Arıtma Deposu’nda sürdürülen bakım ve onarım işlemleri sırasında Kavacık bölgesini besleyen ana isale hattının geçici olarak devre dışı bırakıldığı ifade edildi. Bu dönemde su temininin, alternatif bir hat üzerinden Çavuşbaşı Su Deposu aracılığıyla sağlandığı belirtildi.

TEKNİK ARIZALAR NEDENİYLE KESİNTİLER YAŞANDI

Çalışmalar tamamlanmasının ardından, manevra odasında yaşanan teknik arızalar nedeniyle 29 Nisan saat 12.00 ile 30 Nisan saat 05.00 arasında zorunlu olarak su kesintisi gerçekleştirildi. Arızaların giderilmesinin ardından, içme suyu hattında 200 milimetre çapında bir boru arızası meydana geldiği bildirildi.

Bu sorunun, 2 Mayıs tarihinde 12.00-16.00 saatleri arasında yapılan ek kesinti ile çözüldüğü belirtilirken, hattın yeniden devreye alınmasının ardından ortaya çıkan hava ve basınç dengesizliklerinin, özellikle İncirköy, Soğuksu ve Gümüşsuyu mahallelerinin üst kesimlerinde geçici su kesintilerine sebep olduğu kaydedildi.

SÜREÇTEN HABERDAR EDİLDİ

Yetkililer, sistemin yeniden tam kapasite ile çalışması için sürecin titizlikle takip edildiğini ve ekiplerin sahada kesintisiz bir biçimde görev yaptığını vurguladı.