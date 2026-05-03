Mescid-i Aksa’ya Geçen Ay 30 Baskın Gerçekleşti

TÜM DÜNYA GÖZLERİNİ KAPALI TUTAMIYOR

İsrail, ateşkes olmasına rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Sadece Gazze değil, Batı Şeria ve Mescid-i Aksa da sık sık bu ihlallerin hedefi oluyor.

ÇOK SAYIDA BASKIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Filistin Vakıflar Bakanlığı, geçen ay boyunca Aksa ve Harem-i İbrahim Camisi’nde gerçekleşen ihlallere dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Filistin topraklarını ihlal eden İsrailliler, bu süre zarfında İsrail polisinin korumasında 30 kez Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemiş ve caminin avlusunda dini ritüellerini gerçekleştirmiştir.

İHLALLER VE KONTROLLER ARTTI

Aynı dönemde, Aksa’ya yönelik yapılan baskınlar sırasında İsraillilerin sayısı bazı günlerde 600’ü geçerken, Batı Şeria’daki El Halil kentinde Harem-i İbrahim Camisi’ne 376 İsrail askeri baskın yapmış ve bu camide ezan okunması 91 kez yasaklanmıştır.

NAMAZ KILANLARA MÜDAHALELER ARTMAKTA

İhlaller arasında, namaz kılan kişilere yönelik aramaların sıklaştırılması ve cami içindeki bazı bölümlerin kapatılması gibi uygulamalar da dikkat çekiyor. Açıklamada, uluslararası topluma bu ihlallerin sona erdirilmesi ve Kudüs’teki kutsal mekanların mevcut statüsünün korunması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

