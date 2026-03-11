Beylikdüzü’nde Kadın Cinayetinde İndirim Uygulandı

BAYLIKÜZDÜ’NDE KAN DONDURAN CİNAYET DAVASI

Beylikdüzü’nde eşi ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katleden sanık Ferhat Boduroğlu, hakim karşısına çıkarıldı. 23 yaşındaki eşi Vildan Boduroğlu ve baldızı Fatma Zehra Koyun’u öldüren Boduroğlu, yaşadığı olayla gündeme oturdu. 2022’de meydana gelen cinayet sonrası açılan davada karar verildi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme, sanığa en üst sınırdan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak, sanığın sabıka kaydının olmaması gibi sebeplerle ve mahkemedeki iyi hali dikkate alınarak ceza lehine indirildi. Canavarca his oluşmadığına hükmedilerek, ağırlaştırılmış ceza hafifletilip iki kez müebbet hapis cezasına çevrildi.

KADIN CİNAYETİNE TEPKİLER BÜYÜYOR

Kadın dernekleri, bu kararın üst mahkemeler tarafından bozulmasını ve ceza indiriminin iptal edilmesini bekliyor. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Genel Sekreteri Avukat Çisel Demirkan Sakallı, yaptığı açıklamada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bir daha dışarı çıkılmama anlamına geldiğine dikkat çekti. “Müebbet hapis cezasında bir infaz süresi var,” diyen Sakallı, zanlıların infaz süresini tamamladıktan sonra bazı özel koşulları sağlaması durumunda tahliye olabileceğini dile getirdi. Ayrıca, “İnsan canı almış olması herhangi bir indirim gerektirmez. Özellikle de kadına karşı işlenmiş bir suç söz konusuysa,” ifadelerini kullandı. Sakallı, bu tür kararların kadınlara yönelik yaşam hakkının ihlali olduğunu vurguladı.