Beylikdüzü’nde Operasyonda 88 Kilo Eroin Ele Geçirildi

beylikduzu-nde-operasyonda-88-kilo-eroin-ele-gecirildi

İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerinden Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Beylikdüzü bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında araçta yapılan incelemelerde toplam 88 kilo eroin bulundu. Söz konusu operasyonda 1 şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yaralı Polis Memurunun Durumu

Daha önce bir uyuşturucu operasyonuna katılan ve bu sırada ayağı kırılan bir polis memurunun, bu duruma rağmen görevine devam ettiği bilgisi verildi. Operasyonun ardından polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi sürecine alındı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da Yanan Ev İçin İnceleme Başlatıldı

Malatya'da meydana gelen yangın, bir evi tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

Kocaeli’de Fırtına Sonrası Çatı Uçtu, Yangın Çıktı

Körfez'de meydana gelen fırtına, birçok evin çatısını uçurarak elektrik ve iletişim hatlarının kopmasına yol açtı, bir evde yangın çıktı. Dilovası'nda ise bir kişi tenteyle havada savruldu.
Gündem

Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Talas'ta etkili rüzgar, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda zarar gören araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Gündem

Fırtına Nedeniyle Gebze’de İki Araç Hasar Gördü

Kocaeli'nin Gebze bölgesinde etkili olan fırtına, cadde üzerindeki bir ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda, park halindeki iki araç zarar gördü.
Gündem

Karaman-Konya Karayolunda Fırtına Sonucu Kaza Meydana Geldi

Karaman'da meydana gelen fırtınada, devrilen kamyonetin römorku karşı şeride fırladı. Olayda 3 araç devrildi ve bir kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.