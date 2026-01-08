Beylikdüzü’nde Operasyonda 88 Kilo Eroin Ele Geçirildi

İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerinden Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Beylikdüzü bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında araçta yapılan incelemelerde toplam 88 kilo eroin bulundu. Söz konusu operasyonda 1 şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yaralı Polis Memurunun Durumu

Daha önce bir uyuşturucu operasyonuna katılan ve bu sırada ayağı kırılan bir polis memurunun, bu duruma rağmen görevine devam ettiği bilgisi verildi. Operasyonun ardından polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi sürecine alındı.