Dev Heykel İle Trump’ın Siyasi Mirası Tartışma Yarattı

dev-heykel-ile-trump-in-siyasi-mirasi-tartisma-yaratti

ABD’NİN BAŞKANI TRUMP’IN HEYKELİ ÜLKEYİ İKİYE BÖLÜYOR

ABD’nin Başkanı Donald Trump’ın siyasi mirasını daim kılmak amacıyla inşa edilen dev heykel, maliyeti ve ihtişamıyla ülkede tartışmalara yol açtı. Yaklaşık 13 milyon liraya (yaklaşık 400 bin dolar) mal olan ve tamamen altın kaplama olan bu heykel, sosyal medya gündeminin en çok konuşulan konusu haline geldi.

ÖZEL TASARIMLA YAPILDI

Heykel, Trump’ın “güçlü lider” imajını ve Amerikan siyasetindeki etkisini simgelemesi için özel bir ekip tarafından tasarlandı. Tasarımcılar, heykelin sadece bir anıt olmasını değil, aynı zamanda Trump’ın siyasi hareketinin bir sembolü olarak da görülmesini amaçladıklarını ifade etti.

KAMU KAYNAĞI YERİNE ÖZEL BAĞIŞLAR

Maliyetinin açıklanmasının ardından yükselen tepkilere yetkililerden yanıt gecikmedi. Proje sorumluları, heykelin inşasında hiçbir kamu kaynağının veya vergi mükellefi parasının kullanılmadığını vurguladı. Yapılan açıklamada, 13 milyon liralık bütçenin tamamen Trump destekçilerinden toplanan özel bağışlarla karşılandığı belirtildi.

