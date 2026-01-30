Yalova’da Mangal Keyfi Yangınla Son Buldu

Alınan bilgilere göre, Karpuzdere Mahallesi’ndeki Teşvikiye Caddesi üzerinde bulunan Şadırvan Sitesi’nde, beş katlı bir binanın çatı katındaki dairenin terasında yapılan mangaldan yükselen kıvılcımlar, yangına yol açtı. Alevler kısa süre içerisinde dairenin her yanına yayıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın, Çınarcık, Teşvikiye ve Yalova’dan gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ekipler, alevleri söndürmeden sonra soğutma çalışmalarına da devam etti.

MANGAL YAKAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yangının meydana gelmesine sebep olan mangalı yakan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.