Şiddetli Yağışta Kontrolü Kaybeden Araç Refüje Düştü

Kaza, saat 20.00 civarında Kepez ilçesinde Antalya Bulvarı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Kepez yönünden şehir merkezi istikametine doğru ilerleyen Baran E. idaresindeki 07 CCJ 959 plakalı BMW otomobil, aniden bastıran şiddetli yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki su tahliye kanalının yer aldığı çukura düşerek ters döndü.

KAZADA ÜÇ YARALI

Kazada 3 kişi yaralanırken, ters dönen araç içindekilerin yardımına çevredeki diğer sürücüler yetişti. Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait ekipler, araçta sıkışmış olan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürdü.