Beyşehir’deki Korkutan Ev Yangınında Hızla Müdahale Edildi

beysehir-deki-korkutan-ev-yangininda-hizla-mudahale-edildi

Yangın, ilçeye bağlı Üstünler Mahallesi’nde A.Ö.’ye ait iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olayın ardından hemen itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

YANGINA HIZLI MÜDAHALE

Yerleşim alanında büyük bir korku ve paniğe neden olan yangına itfaiye ekipleri hızlı bir müdahalede bulundu. Ekipler, alevlerin evin yanında bulunan cami ile bitişiğindeki yapılara sıçramasını engellemeyi başardı. Uzun süren müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine dair detaylı bir inceleme başlatıldığı; olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

